Murilo analisa para a Betfair o que espera da temporada do Palmeiras em 2023

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



21/03/2023 | 13:55



O Palmeiras venceu o Ituano por 1 a 0 e se classificou para sua quarta final seguida de Campeonato Paulista. Autor do gol que garantiu a classificação do time, o zagueiro Murilo conversou com a Betfair, fazendo uma análise sobre o que espera para a temporada de 2023.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

No gol da partida que definiu o Palmeiras como primeiro finalista, Raphael Veiga cobrou falta em direção à área, o paraguaio Gustavo Gomez cabeceou para uma boa defesa do goleiro do Ituano. Na sequência, com a bola viva na pequena área, o zagueiro Murilo pegou a sobra e finalizou para o fundo da rede.

Perguntado sobre o que o elenco espera da temporada do Palmeiras em 2023 após esse bom início de temporada, Murilo afirma que o grupo busca por mais títulos após a conquista da SuperCopa do Brasil, em janeiro.

“A gente sabe que será uma temporada de muitos jogos e muitas competições. A gente sempre vem frisando que precisamos encarar jogo a jogo. Estamos com o pensamento no Paulista, focados no título, e sabemos também a importância de nos tornarmos bicampeões estaduais, para depois focarmos na Copa do Brasil e Libertadores, que também serão muito importantes para o clube”, afirmou Murilo à Betfair.

Desde 2020 marcando presença nas finais do Campeonato Paulista, o Palmeiras conquistou os títulos de 2020 sobre o Corinthians e 2022, contra o São Paulo. Segundo a análise da Betfair, a edição de 2023 demonstra o time com mais chances de levantar a taça. O Palmeiras possui 89% (odd de 1.05) de chances de conquistar o seu 25º título, contra 11% (odd de 8.50) do Água Santa. As finais acontecerão nos dias 2 e 9 de abril, com a partida decisiva no Allianz Parque.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Gabriel Menino comenta sobre os objetivos da temporada

O volante Gabriel Menino vem atuando como titular absoluto do Palmeiras em 2023. A Cria da Academia, herdou a vaga de Danilo e participou de 14 partidas até o momento, sendo destaque na conquista da SuperCopa do Brasil, quando marcou dois gols.

Para a Betfair, Gabriel destaca que o título da SuperCopa sobre o Flamengo foi o primeiro objetivo da temporada. “Acho que isso tudo é apenas o começo. Nós, no Palmeiras, temos vários objetivos e planos para dar continuidade ao nosso trabalho após a conquista da SuperCopa do Brasil. O primeiro deles é vencer o Paulistão, que é um campeonato superimportante para a nossa torcida.”

Menino também destacou a Libertadores como grande foco em 2023, “Queremos fazer o nosso melhor em todas as competições deste ano, como a Copa do Brasil e o Brasileirão. Porém, nossa grande meta neste ano é a Libertadores, que no ano passado acabamos sendo eliminados, mas com o grupo mais forte, não queremos deixar escapar essa conquista”, finalizou Gabriel Menino à Betfair.

Rony destaca o foco da equipe no Paulistão

Novidade na convocação da Seleção Brasileira, Rony está com o grupo comandado pelo técnico interino Ramon Menezes para a partida entre Brasil e Marrocos, no fim de semana. Antes de se apresentar para o amistoso, o atacante comentou o que espera desse início de ano com o Palmeiras e a final contra o Água Santa.

“Viemos de títulos importantíssimos em 2022 e logo no início da temporada. Isso é superimportante para dar sequência às disputas que temos pela frente. Estamos muito focados neste momento no Paulista, querendo conquistar novamente o título”, disse Rony, que marcou 13 gols pelo Palmeiras em 2023.

Parceria entre Betfair e Palmeiras



O Palmeiras e Betfair anunciaram em maio de 2022 a assinatura do contrato de patrocínio do clube por dois anos. O acordo compreende uma entrega inédita e pioneira de artigos digitais em todas as plataformas do clube, colocando a Betfair como a parceira oficial de apostas do Palmeiras. A Betfair ocupa também a propriedade máster do uniforme feminino, firmando um acordo que está entre os maiores do Brasil no que se refere ao futebol feminino do País.