Haaland é cortado da Noruega por lesão: 'Profundamente frustrado', revela técnico

21/03/2023 | 13:27



Grande destaque do momento no mundo com sequência impressionante de gols com a camisa do Manchester City, o norueguês Haaland será o desfalque de peso da rodada dupla das Eliminatórias da Eurocopa de 2024. O jogador está com uma lesão na virilha e acabou cortado nesta terça-feira.

Convocado há alguns dias, Haaland se apresentou à seleção norueguesa normalmente, mas sentindo leves dores por casa da lesão sofrida no jogo das quartas de final da Copa da Inglaterra, no qual fez três gols na surra de 6 na 0 sobre o Burnley, no sábado.

A Federação Norueguesa de Futebol estava confiante em melhora do jogador. Mas as dores se intensificaram e sua presença nas partidas contra Espanha, no sábado, e Geórgia, na terça-feira, acabou descartada para evitar um agravamento do problema.

Dono de 42 gols na temporada pelo clube inglês, Haaland também faz a diferença com as cores da Noruega. São 21 gols em 23 aparições. O City enfrenta o Liverpool pelo Campeonato Inglês no dia 1º de abril e alguns jornalistas sugeriram a Stale Solbakken que tivesse priorizando o clube. Isso irritou o t´reinador da seleção, que prontamente defendeu seu camisa 9.

"Se você o tivesse visto no meu quarto de hotel à meia-noite ontem (segunda-feira), saberia que ele queria jogar", afirmou Solbakken em coletiva em Marbella, revelando a hora em que o jogador comunicou que o problema era mais grave que o previsto. "Ele está profundamente frustrado e fez tudo o que pôde."