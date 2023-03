Camilo Santana fará debate para nova proposta do ensino médio, afirma Lula

21/03/2023 | 13:04



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo fará uma nova proposta em relação à reforma do Ensino Médio. De acordo com ele, o ministro da Educação, Camilo Santana, fará um debate com alunos e professores para a construção da proposta.

"Ele Camilo vai fazer um debate sobre o ensino médio com os educadores, estudantes, não vai ser do jeito que está", disse Lula durante entrevista à TV 247. A reforma foi aprovada durante o governo do ex-presidente Michel Temer, em 2017, com o objetivo de tornar o Ensino Médio mais atrativo aos alunos.

De acordo com ele, o ministro conversará com sindicatos para que se estabeleça uma nova discussão sobre o Ensino Médio. "Camilo fará aquilo que for melhor para os estudantes", declarou.

Em meio às especulações sobre desequilíbrio nos Ministérios, Lula disse estar muito feliz com sua equipe e destacou sua confiança no ministro da Casa Civil, Rui Costa. Segundo ele, o ministro é sua "Dilma Rousseff de calça". "O papel da Casa Civil é uma espécie de coordenador do governo, quase que uma espécie de defesa dos interesses do presidente da República", comentou.