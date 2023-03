Arthur Aguiar revela que não sabia sobre internação de filha e rebate críticas: - Não fala o que você não sabe

21/03/2023 | 12:10



A pequena Sophia, filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, passou a madrugada desta terça-feira, dia 21, no hospital ao lado da mãe e de seu novo namorado, Thiago Nigro. Mas parece que a influenciadora esqueceu de avisar o pai de sua filha que elas precisaram procurar por ajuda médica.

Na manhã desta terça-feira, dia 21, Arthur Aguiar surgiu nos Stories do Instagram enquanto fazia sua caminhada matinal para responder os vários comentários que surgiram na web sobre a ausência dele no ambulatório. O ex-BBB não citou o nome da ex-esposa, mas deixou bem claro que não foi avisado sobre a doença da filha.

- A internet está muito doida. Um monte de gente falando um monte coisa que não sabe e julgando um monte de coisa que não faz a menor ideia. Loucura. Estou recebendo um monte de mensagem aqui das pessoas falando: 'Sério que você tá feliz? Sua filha está no hospital'. Sério que você não vai lá ficar com ela? Para poder ficar com a minha filha no hospital eu tenho que saber que ela está no hospital. Para poder ficar com a minha filha no hospital eu tenho que saber que ela está no hospital, começou o campeão do BBB22.

Na sequência, Arthur pediu para que as pessoas focassem suas energias em desejar que Sophia, de quatro anos de idade, fique bem o mais rápido possível ao invés de perderem tempo enviando mensagens recheadas de julgamentos e críticas para ele.

- Para você que está me julgando, a dica do dia é: não julga e não fala o que você não sabe. Gaste o seu tempo para cuidar da sua vida. E, se o seu interesse fosse que a minha filha ficasse boa, você gastava o tempo que está me escrevendo, você gastava orando para ela para que ela fique boa. E não vir aqui falar uma coisa que você não faz a menor ideia.