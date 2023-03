Gabriel Leone vai interpretar Ayrton Senna em série sobre o piloto, na Netflix

21/03/2023 | 12:10



No dia que seria o aniversário de Ayrton Senna, a Netflix anunciou quem será o ator que vai viver o piloto em sua nova série. Gabriel Leone, que está bombando como Dom, na série de mesmo nome, vai interpretar o maior nome do automobilismo brasileiro.

O piloto de Fórmula 1 que faria 63 anos de idade vai receber uma minisérie sobre sua vida. Segundo o cineasta e diretor Vicente Amorim, Leone tem o carisma, a intensidade e a doçura de Senna. A família do tricampeão mundial também está participando da produção e a irmã de Senna elogiou o ator, em nota enviada à imprensa:

- Ele tem muito potencial para transmitir com fidelidade a personalidade única do Ayrton, principalmente daquele que a gente como família conheceu, fora das pistas.

Gabriel ainda comenta que está feliz em interpretar Ayrton Senna, um grande ídolo nacional. Leone também contou que esse é um dos maiores desafios de sua carreira:

- É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo. Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então.

A produção chamada Senna vai mostrar a trajetória do piloto dentro e fora das pistas de corrida. Em seis episódios, a história do tricampeão começa quando ele se mudou para Inglaterra, no começo da carreira, para competir na Fórmula Ford. O programa vai até o acidente em Ímola, na Itália.