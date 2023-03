Fátima Bernardes e William Bonner posam juntos no Jornal Nacional - e look do jornalista viraliza

21/03/2023 | 12:10



Fátima Bernardes fez uma visitinha no seu antigo trabalho na redação do Jornal Nacional na noite da última segunda-feira, dia 20, e posou numa foto bem descontraída com o ex-marido e ex-parceiro de bancada, William Bonner.

O clique foi compartilhado pela colega de trabalho, Renata Vasconcellos, que publicou esse e mais outros registros com a equipe em seu Instagram.

A apresentadora estava no local para participar do Papo de Segunda, do GNT, que fica no estúdio vizinho. No programa, ela comentou episódios de assédio no BBB23 e falou sobre mudanças no comportamento masculino.

- O que falta é uma conversa mais franca entre os homens. Falta um pouco mais de crítica e isso [assédio sexual] existe muito entre as mulheres ainda, infelizmente. Muitas vezes, outras mulheres veem com parcimônia um comportamento, por exemplo, que a gente viu no BBB, distribuindo culpa. Quando não tem que distribuir culpa.

Apesar deles seguirem separados, a atual apresentadora do The Voice Kids sempre destacou o bom relacionamento que tem com o pai de seus trigêmeos. E, além do reencontro, o que também chamou a atenção da web foi o tênis azul claro escolhido por Bonner para o clique.