Ouvidoria de Santo André recebe prêmio Ouvidoria Brasil 2022

21/03/2023 | 12:02



Da Redação

Na mesma data em que é celebrado o Dia do Ouvidor, Santo André recebeu destaque durante o Prêmio Ouvidoria Brasil 2022. Na noite da quinta-feira (16), o ouvidor da cidade, Ronaldo Martim, foi premiado na categoria institucional "destaque para pessoas", como forma de reconhecimento à dedicação e empenho nos trabalhos de fortalecimento do Instituto Ouvidoria / Ombudsman no Brasil.

“Sinto-me honrado em receber este prêmio como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido durante os últimos 23 anos. É gratificante ver a Ouvidoria da Cidade de Santo André novamente em destaque no cenário nacional. Um importante ganho para o cidadão andreense”, destacou o ouvidor de Santo André, Ronaldo Martim, durante a cerimônia que ocorreu no espaço UNIBES Cultural em São Paulo.

Premiação - O Prêmio Ouvidorias Brasil é concedido aos melhores cases inscritos e selecionados, das organizações públicas e privadas do Brasil e do exterior, independentemente de suas características no que se refere à constituição e funcionamento de suas Ouvidorias/Ombudsman.

Tem realização da Abrarec (Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente), instituição com 20 anos de atuação e que reúne como membros associados o Banco do Brasil, Bradesco, Petros, Comgás, Cielo dentre outros.

Estiveram presentes nesta cerimônia de premiação os membros da atual gestão da Ouvidoria de Santo André e Saul Gelman, o primeiro ouvidor eleito do município.