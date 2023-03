Roteiro a pé por São Paulo explora o Centro Histórico

Redação

Quem quer conhecer as belezas do Centro Histórico da capital paulista pode participar do roteiro a pé por São Paulo, que será oferecido gratuitamente pelo Shopping Light. Programado para 26 de março, o tour busca incentivar a cultura e o entretenimento na cidade.

Roteiro a pé por São Paulo

Os participantes devem se encontrar às 10h, na Praça de Eventos do Shopping Light.

O Walking Tour tem a presença de um guia credenciado pelo Ministério do Turismo e passa pelos principais pontos turísticos do centro da cidade:

Theatro Municipal

Viaduto do Chá

Prefeitura de São Paulo

Páteo do Collegio

Monumento à Glória Imortal aos Fundadores de São Paulo

Solar da Marquesa de Santos

Mural Amai-vos por Hanna Lucatelli

Rua XV de Novembro

Serviço

Endereço: Rua Coronel Xavier de Toledo, 23, Centro, São Paulo-SP

Data e horário: Domingo, dia 26 de março, às 10h

Telefone para mais informações: (11) 3154-2299

