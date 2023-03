Novo lineup de TVs da Toshiba chega ao mercado brasileiro

Da Redação, com assessoria

Acaba de ser anunciado um novo lineup de TVs da Toshiba, que inclui modelos 2K, 4K e QLED, em tamanhos que variam de 32 polegadas até 75 polegadas.

Com foco em proporcionar uma experiência imersiva e de alta qualidade, a Toshiba oferece ao mercado diversas opções. Fernando Nogueira, diretor de produtos da Multi, empresa brasileira parceira da Toshiba no País, explica que a família C350L se destaca por sua potência de som. Sendo a Smart TV 4K TB009M, a maior opção ofertada pela marca (75 polegadas).

“Este produto entregará 15wrms para cada alto-falante – 30 Wrms no total. Acreditamos que por meio de novas tecnologias como esta, a relação do consumidor, não apenas com a TV, mas com a Toshiba, será levada para outro nível”, pontua. O produto tem preço sugerido de R$ 6.699 e pode ser adquirido nos principais varejistas do Brasil e, também, no site da Multi.

Nas prateleiras físicas e virtuais também é possível adquirir modelos 4K e 4K QLED de outros tamanhos, que contemplam 50, 55 e 65 polegadas. Os preços sugeridos variam de R$ 3.399 a R$ 5.499.

Outro destaque será a TB015M, família M550L, Smart TV QLED de 65 polegadas e resolução 4K, que tem preço sugerido de R$ 5.499. “Nosso objetivo é proporcionar cada vez mais opções de compra para os consumidores que buscam produtos que entregam qualidade, experiência e estilo. Por isso, o novo lineup de TVs da Toshiba conta com design elegante e minimalista”, diz Nogueira.

A marca ainda disponibiliza produtos 2K, da família V35L. A TB016M, de 32 polegadas, oferece resolução HD e a TB017M, de 43 polegadas, oferta resolução Full HD, com preços sugeridos de R$ 1.499 e R$ 2.199, respectivamente.

Além disso, a Toshiba implementou novas tecnologias que otimizam a experiência audiovisual. O sistema operacional VIDAA, por exemplo, promete ser o mais rápido do mercado, com tempo de resposta de até oito segundos para inicialização e dois segundos para abrir um aplicativo. Todos os modelos da marca ainda passam a oferecer controle remoto com botões de acesso rápido aos serviços de streaming.

Os produtos também contam com comandos de voz Alexa e bluetooth para conectar fones de ouvido, soundbars e qualquer outro dispositivo que o usuário desejar. A potência do som é garantida pelo Dolby Vision-Atmos e Dolby Áudio, enquanto a da imagem pelo HDR10+.

“Nossas TVs contam com Inteligência Artificial que otimiza o cenário. Ou seja, a própria tela dá destaque para os elementos mais importantes na cena o que, mais uma vez, proporciona muito uma excelente experiência para o telespectador”, explica Nogueira. Já o upscaling, que também traz IA, completa a imersão, pois promete entregar imagens superiores, amplificando conteúdos com imagem inferior para 4K sem perder qualidade.

O “Modo Game”, por sua vez, minimiza a latência de entrada, produzindo imagens superiores e jogabilidade responsiva, enquanto a tecnologia Ultimate Motion traz mais realidade para a experiência de jogo.