Madrugada no BBB23 é marcada por conversa apimentada sobre quarto do sexo

21/03/2023 | 11:10



A temperatura subiu! Na madrugada desta terça-feira, dia 21, os participantes do BBB23 mergulharam em uma conversa para lá de apimentada na área externa da casa mais vigiada do Brasil. Tudo começou após Marvvila começar a entoar a canção Intenção, de Marília Mendonça, e Fred comentar que a música é para fazer amorzinho.

Os brothers então começaram a contar quais faixas gostam de ouvir nos momentos de intimidade e Gabriel Santana compartilhou que se preocupa mais em planejar a ambientação e luzes do quarto. Bruna Griphao fez uma sugestão:

- Uma amiga minha falou pra mim: Tenta transar totalmente no escuro. É maior vibe. Tenta, é uma experiência.

Já no papo sobre brinquedos eróticos, a artista confessou que gosta de usar lingeries.

- Porque caraca, [a pessoa] quer tirar logo. Calma, deixa eu performar!

Após Marvvila revelar que gostaria de ter um espelho no teto do quarto, Griphao foi mais longe e disparou:

- Se eu for muito rica, eu vou ter um quarto do sexo, real. Várias coisas maneiras.

Em seguida, Fred contou que já visitou um quarto do sexo durante uma festa na casa de um amigo.

- O quarto inteiro de couro, num vermelho mais pro vinho mesmo. [Tinha] tudo, velho. Uma maleta de bagulho que girava, rodava, creme, comenta.

O jornalista disse que apenas se envolveu com uma pessoa e confirmou que usou o cômodo.

- Foi legal, foi uma experiência bem legal.

Bruna falou sobre um brinquedo sexual que já comprou.

- Eu comprei um bullet, que é um vibrador pequenininho. Eu acho que nunca nem cheguei a usar, eu perdi em casa.

A famosa compartilhou uma situação embaraçosa envolvendo o objeto e uma pessoa que foi em sua casa para realizar um serviço.

- Eu estou no quarto, vem ele: Bruna, achei isso aqui no sofá, botei aqui em cima. Aí tá o vibrador, acho que ele não se ligou no que era.

Ao confessar que possui uma caixa onde guarda seus brinquedos eróticos, a atriz diz:

- Mulheres, usem! Se conheçam, é importante.

Sexualidade

Em outro momento, os participantes discutiram sexualidade após Gabriel Santana explicar demissexualidade em resposta à pergunta de Fred sobre qual a denominação de pessoas que só fazem sexo com quem sentem afeto.

- Sou eu, disse Bruna.

Gabriel conta que também se identifica como demissexual e a atriz confessa que apenas percebeu que era quando entrou no BBB23.

- Eu entendi que sou isso aqui.

O ator então explica aos demais participantes:

- Entre a sexualidade e a assexualidade, também existe um espectro, que é a demissexualidade. Existem pessoas que são demissexuais, por exemplo, que só conseguem manter uma relação sexual com uma pessoa que a admiração, o estímulo sexual, começa através da inteligência. Outras pessoas só conseguem transar com pessoas que começam a se apaixonar.

E Bruna conta:

- Eu tenho que me sentir amada, acolhida e respeitada.