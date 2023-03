Consultoria abre 250 vagas para capacitação gratuita em TI

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



21/03/2023 | 10:55



As inscrições para a 5ª edição do programa Shark In ServiceNow estão abertas. Promovido pela Aoop Cloud Solutions, o bootcamp é 100% gratuito e oferece oportunidade para os profissionais e estudantes de TI aprimorarem seus conhecimentos na plataforma ServiceNow. Com 250 vagas disponíveis, o curso será ministrado de forma online entre 10 e 20 de abril. Já as inscrições ficam abertas até 3 de abril.

De acordo com Luiz Cesar Baptistella, CEO e cofundador da Aoop Cloud Solutions, a ação é promovida pelo projeto Shark Academy, que visa alavancar as carreiras dos participantes ao prepará-los para atuar de maneira assertiva na área de TI. “A ideia dessa iniciativa é contribuir de forma direta no crescimento e amadurecimento do ecossistema ServiceNow, tanto no Brasil como em toda a América Latina”, comenta.

Criado em 2021, o programa já formou mais de 600 profissionais. Somente neste ano, irá qualificar mais mil pessoas por meio de quatro bootcamps. Isso porque o programa Shark In ServiceNow oferece ao participante uma imersão completa à plataforma por meio de aulas teóricas e atividades práticas ao longo do curso.

Para participar os profissionais e estudantes devem possuir conhecimento em linguagem JavaScript, além de noção básica em programação orientada a objetos e inglês intermediário. Todos os inscritos passarão por um simples processo seletivo, e os eleitos serão comunicados via e-mail. O registro pode ser feito por meio deste link.

Vale ressaltar ainda que os participantes que se destacarem no bootcamp terão oportunidade de participar de um processo seletivo da Aoop, podendo tanto ser contratado pela companhia como também continuar a sua jornada de aprendizado na Shark Academy.