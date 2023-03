Veja como carregar a pulseira do Lollapalooza 2023 com antecedência

Bianca Bellucci

21/03/2023 | 09:55



Muito mais do que permitir o ingresso no Autódromo de Interlagos, quem carregar a pulseira do Lollapalooza 2023 com antecedência pode evitar filas dentro do festival na hora de comprar alimentos, bebidas e produtos oficiais. Isso sem contar que o saldo remanescente será reembolsado automaticamente na fatura do cartão de crédito utilizado. O procedimento pode ser realizado até 23 de março, às 23h59. Veja o passo a passo.

1. Acesse o site do Lollapalooza 2023. No menu superior, vá até “Produtos” e acesse “Cashless”.

2. Na nova página, dê um toque no botão “Clique aqui”.

3. Desça a tela e selecione “Pague aqui”.

4. Faça o login em sua conta do Lollapalooza. Caso ainda não tenha se registrado, aperte “Cadastre-se” e siga os passos da tela.

5. Após realizar o login, escolha o valor da recarga e clique em “Pagar com Cartão”.

6. Cadastre o cartão de crédito que usará para comprar os créditos.

7. De volta à tela do Passo 5, clique novamente em “Pagar com Cartão”.

8. Confirme a ação apertando “Sim, carregar!”.

9. Pronto! Um banner informará que a pulseira foi recarregada com o valor.

Na galeria, veja em capturas como carregar a pulseira do Lollapalooza 2023 com antecedência.