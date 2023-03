A partir de R$ 2.600: Lenovo anuncia novo notebook IdeaPad 1

Da Redação, com assessoria

A Lenovo anuncio nesta segunda-feira (20) o lançamento do novo IdeaPad 1, notebook de seu portfólio de entrada no Brasil. Disponível com processadores Intel de 12ª geração e AMD, o modelo chega ao mercado nacional como o substituto para o Ideapad 3, que sairá de linha, e com a proposta de garantir mais entretenimento, produtividade e portabilidade para o dia a dia. Tem preço sugerido a partir de R$ 2.599,99.

A marca Ideapad, que já é conhecida por seu design portátil e prático, traz ao IdeaPad 1 uma tela HD de 14’’ ou 15’’, com 45% NTSC e moldura finíssima de até 87% de proporção de área útil, a fim de obter melhor desempenho gráfico e visual. Além disso, seu físico tem dimensão de 17,9 mm de espessura e pesa aproximadamente 1,4 kg, o que garante mais conforto e portabilidade com o notebook.

O IdeaPad 1, que já vem com protetor de privacidade para webcam, oferece também placa gráfica integrada Intel Iris Xe ou AMD Radeon, memória de até 16 GB, SSD expansível até 1 TB e bateria de rápido carregamento. Já a agilidade na transferência de dados fica por conta da porta de entrada USB-C, além de conter duas USB-A, HDMI e um leitor de cartão SD.

Como diferencial, o novo notebook da linha possuí cancelamento de ruído, combinado com a capacidade de áudio de dois alto-falantes de 1,5W com Dolby Audio. Somando ao microfone de matriz dupla, o combo de áudio e voz do IdeaPad 1 otimiza a experiência do usuário com um notebook versátil para estudar e trabalhar.

Especificações técnicas do Ideapad 1



Processador Até Intel® i7-12ª geração ou AMD R5 Sistema operacional Windows 11 Home Memória Até 16 GB Armazenamento SSD PCIe QLC M.2 de até 1TB¹ Bateria Até 10 horas² Gráficos Placa de vídeo integrada Intel Iris Xe ou AMD Radeon Display HD TN de 14? ou 15? (1366×768), 220 nits, 45% NTSC Câmera HD 720p Conectividade WiFi 5 (2×2 802.11 ac)

Bluetooth® 5.0 Segurança Protetor de privacidade da webcam Áudio 2 x alto-falantes de 1,5 W com Dolby Audio

Microfone de matriz dupla Peso Aproximadamente 1,4 kg Dimensões (H x W x D) 17,9 mm x 325,3 mm x 216,5 mm Cor Azul ou Cinza³ Portas/Slots USB-C 3.2 Geração 1

USB-A 3.2 Geração 1

USB-A 2.0

HDMI

Leitor de cartões SD

Combo fone de ouvido/microfone Software Pré-Carregado Lenovo Vantage

Microsoft Office (teste)