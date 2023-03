Ja Morant volta ovacionado ao banco dos Grizzlies e vê vitória sobre os Mavericks

21/03/2023 | 09:20



Após cumprir suspensão de oito jogos na NBA por exibir uma arma durante transmissão ao vivo no Instagram, Ja Morant está liberado para voltar a jogar pelo Memphis Grizzlies, mas não participou da vitória por 112 a 108 sobre o Dallas Mavericks, nesta segunda-feira. Apesar disso, ele esteve no Fedex Forum, arena dos Grizzlies, vestindo roupa casual e foi ovacionado por torcedores. Na arquibancada, foram vistos até cartazes com frases como "Bem-vindo de volta".

O polêmico astro da franquia do Tennessee sentou-se no banco de reservas ao lado dos companheiros e viu Santi Aldama liderar o triunfo com um "double-double" de 22 pontos e 14 rebotes. Desmond Bane contribuiu com 17 pontos. Do outro lado, os Mavericks jogaram pela quinta vez seguida sem Luka Doncic, desfalque por causa de dores na coxa esquerda.

Com o triunfo, os Grizzlies voltaram a ocupar a vice-liderança da Conferência Oeste. Nesta reta final da temporada regular, que se encerra no início de abril, esperam aproveitar o retorno de Ja Morant para confirmar o quanto antes a classificação aos playoffs. A previsão é que ele esteja em quadra na quarta-feira para enfrentar o Houston Rockets.

"Ele fez algumas mudanças em sua vida. ... Ele está assimilando isso, o que é ótimo para seu crescimento, para sua carreira no basquete, para tudo", afirmou Dillon Brooks, ala dos Grizzlies. "Você verá um Ja diferente por aí que será consistente todas as noites e que nos dará aquela energia que precisamos para ser o melhor time do Oeste". Completou.

MAIS JOGOS

Em Houston, o Golden State Warriors, sexto colocado do Oeste, encerrou a incômoda sequência de derrotas fora de casa. Após 11 partidas sem vencer em território adversário, bateu os Rockets por 121 a 108. "Nem me lembro a última vez que vencemos um jogo como visitantes", afirmou o técnico Steve Kerr depois da partida. O fim do jejum teve grande colaboração de Stephen Curry, autor de 30 pontos, e Klay Thompson, que anotou 29.

A noite de segunda também foi marcada por atuações individuais incríveis de atletas derrotados. Julius Randle anotou impressionantes 57 pontos pelo New York Knicks durante a derrota por 140 a 134 para Minnesota Timberwolves. Já Joel Embiid teve um "double-double" de 37 pontos e 16 rebotes e viu seu Philadelphia 76ers perder por 109 a 105 para o Chicago Bulls.

Veja os resultados da NBA desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 115 x 109 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 105 x 109 Chicago Bulls

New York Knicks 134 x 140 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 108 x 121 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 112 x 108 Dallas Mavericks

Utah Jazz 128 x 120 Sacramento Kings

Confira os jogos desta quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Boston Celtics

LA Clippers x Oklahoma City Thunder