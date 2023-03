Filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi vai para hospital e coach mostra companhia de novo namorado: Amo você

21/03/2023 | 09:10



Maíra Cardi usou as redes sociais para mostrar uma madrugada conturbada que passou nesta terça-feira, dia 21, ao lado da filha, Sophia, fruto do seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar, e do novo namorado, o coach financeiro Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico.

A influenciadora mostrou através dos Stories no Instagram que precisou ir correndo para o hospital com a filha de quatro anos de idade. No primeiro registro, Maíra aparece fazendo carinho nos cabelos da criança na cama do ambulatório, as duas parecem bastante aconchegadas e curtindo uma a companhia da outra.

Já na sequência, a coach fitness revelou que elas foram acompanhadas de Thiago, mesmo que em poucas horas ele precisasse deixá-las para poder ir ao trabalho.

Agora sim eu sei se vem mais dois mesmo. Madrugada no hospital, vômito no carro inteiro! Bem-vindo ao dia de mamãe e daqui a pouco ele trabalha. Thiago Nigro, amo você, escreveu a influenciadora em uma montagem de fotos em que Thiago aparece deitado no sofá do quarto hospitalar.

Vale lembrar que Maíra terminou o relacionamento com Arthur Aguiar em outubro de 2022, depois de muitas idas e vindas conturbadas do ex-casal. Já Cardi e Primo Rico assumiram o namoro no início de março de 2023 e aparecem bastante apaixonados nas redes sociais.