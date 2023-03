Grande ABC começa aplicação da bivalente contra a Covid em grávidas e puérperas

Beatriz Mirelle



21/03/2023 | 09:00



A vacina da bivalente contra Covid-19 já está disponível para grávidas e puérperas (mães que tiveram filho há 45 dias) do Grande ABC. A imunização também abrange pessoas acamadas, idosos com mais de 60 anos, imunossuprimidas, povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos com mais de 12 anos, além de moradores e trabalhadores de Instituições de Longa Permanência para Idosos. Desde o início da campanha de reforço, em 27 de fevereiro, 146.774 pessoas da região receberam a bivalente da Pfizer, segundo dados do Governo de São Paulo.



O coronavírus sofre mutações naturalmente. Desta forma. as vacinas da bivalente aumentam a proteção contra a ômicron e subvariantes. No Brasil, cerca de 4.1 milhões de pessoas já tomaram o reforço, de acordo com o Ministério da Saúde.



O morador que deseja se imunizar precisa ter as duas doses da vacina convencional. É necessário que haja, pelo menos, o intervalo de quatro meses entre a última aplicação. Até o momento, Santo André é a cidade com o maior número de imunizados nesta fase (veja ao lado). A vacina está disponível nas 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do munícipio. “É de extrema importância que cada vez mais pessoas sejam imunizadas com a bivalente. Dessa forma, reduziremos os riscos de casos graves da doença, mantendo a pandemia sob controle e preservando vidas”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB). Além das UBSs, é realizado o drive-thru nos fins de semana, na Craisa (Avenida dos Estado, número 2.195) e Carrefour (Avenida Pedro Américo, 23), das 8h às 18h.



São Bernardo oferece a vacina em 33 UBSs de segunda a sexta-feira. Deste número, 20 delas têm horário de vacinação estendido das 8h às 21h, sendo nas unidades Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini, Taboão. As demais oferecem imunização das 8h às 17h.



Em São Caetano, é necessário fazer agendamento pelo site da Prefeitura.



No dia da aplicação, os moradores do Grande ABC devem apresentar documento com foto, comprovante de residência, carteirinha de vacinação, cartão pré-natal (gestantes) e certidão de nascimento do bebê (puérperas).



Em Mauá, a Prefeitura reforça que o esquema básico (primeira e segunda dose da monovalente) contra a Covid está disponível para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses. A terceira dose é aplicada a partir dos 5 anos e a quarta em pessoas acima de 18, desde que respeitado o intervalo de quatro meses. Imunossuprimidos com 18 anos ou mais estão aptos para a quinta dose.



As UBSs de Ribeirão Pires funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A Prefeitura de Rio Grande da Serra não confirmou o início da vacinação em grávidas e puérperas.