Região tem alta de casos e mortes por leptospirose em 2022

Renan Soares



21/03/2023 | 08:44



Aumentou em 200% o número de mortes em decorrência de leptospirose na região durante 2022, em comparação ao ano anterior. No ano passado, o Grande ABC registrou seis óbitos pela doença, ante duas no mesmo período de 2021. Os casos também apresentaram grande elevação nas sete cidades, passando de 19 para 53 de um ano para o outro, uma variação de 178%. A água contaminada por urina de roedores é apontada por especialista como principal meio de transmissão.



Neste ano, a região já registra números similares aos de 2021. Os 10 casos confirmados até o dia 14 de março de 2023 representam 52% do total daquele ano. Já no caso dos óbitos, o Grande ABC já igualou a marca com dois registros, em São Bernardo e Diadema. Os dados foram fornecidos pelas Prefeituras e pela Secretaria de Saúde do Estado, no caso de São Caetano.



Conforme aponta Décio Diament, médico infectologista e intensivista do Hospital Albert Einstein, a leptospirose é causada por bactérias do gênero Leptospira sp., considerada uma zoonose, já que tem um reservatório na natureza. A principal via de transmissão é justamente a água contaminada por urina de animais, principalmente roedores. A bactéria entra no sistema dos seres humanos por meio das mucosas ou de pequenos ferimentos na pele. “No período chuvoso, quando aumentam as enchentes, aumenta o risco de contaminação das águas e de transmissão da doença para animais domésticos e para humanos, que se contaminam com a bactéria em águas de enchentes e outros cursos d’águas. A lama que se acumula também é um veículo de contaminação”, afirma o médico infectologista. O especialista recomenda o uso de botas impermeáveis para limpeza das vias e casas. O munícipe deve evitar o contato com água de enchente.



O Estado também registrou índices de aumento entre 2021 e 2022, de 64% nas ocorrências (300 para 494) e 44% em mortes (45 para 65). O governo estadual recomenda, em seus meios de comunicação, a notificação rápida da doença após sintomas.



Nos casos leves, a leptospirose se manifesta por febre, dor de cabeça, dores musculares, conjuntivas avermelhadas, falta de apetite e manchas avermelhadas na pele. Em contaminações graves, os sintomas podem evoluir para pele amarelada, meningite, falência renal, hemorragias e choque. “Os pacientes com sintomas e antecedentes de contato com águas ou animais suspeitos nos últimos 30 dias devem procurar atendimento médico imediatamente, para coleta de exames para diagnóstico e cuidados”, orienta Diament.