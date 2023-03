Homem é atropelado por ônibus na zona leste de São Paulo

21/03/2023 | 08:36



Um homem de 50 anos foi atropelado por um ônibus na noite de segunda-feira, 20, no Parque Santa Madalena, na zona leste de São Paulo. De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), a ocorrência foi registrada por volta das 22h30 na Avenida Primavera de Caiena com a Rua Serra do Navio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada e a vítima, encaminhada ao PS Sapopemba com ferimentos nos pés.

Em nota, a SPTrans afirma que determinou que a concessionária Via Sudeste preste apoio necessário à família da vítima. O Programa de Redução de Acidentes em Transportes (PRAT) está apurando a ocorrência envolvendo o ônibus de prefixo 52.562, da Linha 314J/10 (Pq. Sta. Madalena - Pça. Almeida Jr). Logo após o acidente, os passageiros embarcaram em outro coletivo da linha.

Procurada, a Via Sudeste ainda não havia se posicionado até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestações da empresa.