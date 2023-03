Bolsas da Ásia fecham em alta em meio a alívio de temor por setor bancário

21/03/2023 | 07:29



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, 21, à medida que Wall Street se recuperou ontem em meio a um alívio nas preocupações sobre o setor bancário global após a compra do Credit Suisse pelo UBS.

O índice Hang Seng avançou 1,36% em Hong Kong, a 19.258,76 pontos, enquanto o Taiex subiu 0,61% em Taiwan, a 15.513,45 pontos, e o sul-coreano Kospi assegurou ganho de 0,38% em Seul, a 2.388,35 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,64%, a 3.255,65 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 1,57%, a 2.085,98 pontos.

No Japão, não houve negócios hoje devido a um feriado nacional.

Na segunda-feira, 20, as bolsas de Nova York fecharam em alta, revertendo o mau humor do pregão anterior, após o Credit Suisse ser adquirido pelo UBS, numa operação de emergência intermediada por reguladores na Suíça, e em meio a esperanças de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) possa deixar seus juros inalterados na reunião desta semana.

Também na segunda, o Goldman Sachs previu que o Fed não elevará juros na quarta-feira (22), quando encerrará reunião de política monetária, diante da recente turbulência no setor bancário. Vários analistas, no entanto, projetam mais um aumento de 25 pontos-base pelo Fed, igual ao do mês passado. É o que sugere também ferramenta de monitoramento do CME Group, que aponta chances superiores a 80% de mais uma alta de 25 pontos-base.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje após o RBA, como é conhecido o BC local, admitir em ata que poderá considerar uma pausa nas elevações de juros na reunião de abril. O S&P/ASX 200 avançou 0,82% em Sydney, a 6.955,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.