Servidores Públicos de São Bernardo vão entrar em greve a partir da próxima segunda (27)

Artur Rodrigues



21/03/2023 | 06:07



O Sindicato dos Funcionários Públicos de São Bernardo anunciou na última sexta-feira (17) que os servidores municipais entrarão em greve a partir da próxima segunda-feira (27). Segundo a categoria, o governo Orlando Morando (PSDB) vem desmonstrando descaso com o funcionalismo, já que a administração municipal negou a reabertura da mesa de negociação salarial.

Em nota enviada ao Diário, a Prefeitura justificou a ausência de reajustes nos últimos anos com as dívidas deixadas pela administração anterior. “A atual administração não aplicou o reajuste aos servidores no ano de 2017 devido ao alto volume de dívidas a serem pagas, herdadas da administração anterior, que superava R$ 200 milhões, incluindo contas de luz pendentes. Nos anos de 2020 e 2021 não houve reajuste em cumprimento à lei federal que congelou os salários dos servidores públicos. O texto estabelecia a compensação a Estados e municípios pela perda de arrecadação provocada pela pandemia do coronavírus”, diz a nota.



O Paço informou que está em discussão com as secretarias de Finanças e Administração e Inovação para um possível reajuste a ser aplicado a partir da data-base do funcionalismo (março).