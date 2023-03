Thai Spinello perto de ser expulsa do Novo

Da Redação



21/03/2023 | 06:04



A velha política adotada pela vereadora de São Caetano Thai Spinello (Novo) pode resultar na sua expulsão do partido. Líderes da legenda no Grande ABC protocoloram documento na comissão de ética do Novo, por “não cumprimento do termo de compromisso partidário”, já que a vereadora votou a favor de propostas que geram aumento ou manutenção de privilégios. Thai votou ‘sim’ pelo aumento de cadeiras na Câmara, reajustes no IPTU e na Zona Azul, absteve-se no projeto de aumento salarial e 13º aos vereadores, além de apoiar proposta do Executivo para conceder empréstimos de R$ 70 milhões e de R$ 50 milhões. A vereadora terá muito o que explicar ao partido.

Bastidores

Verba à Vila São Pedro

O vereador de São Bernardo Gordo da Adega (Republicanos) esteve recentemente em Brasília para levar ao deputado federal Marcelo Lima (sem partido), que é ex-vice-prefeito de São Bernardo, demandas sobre recursos para a Vila São Pedro. Entre os pedidos, solicitou verbas para recapeamento asfáltico do bairro, revitalização da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) e reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde). Segundo ele, o parlamentar federal ficou de encontrar caminhos para trazer os recursos para a cidade.