Vereador vai ao MP por ciclovia de R$ 20 milhões em São Caetano

Artur Rodrigues



21/03/2023 | 06:06



O vereador Edison Parra (Podemos) decidiu recorrer ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo) para ter respostas sobre o contrato milionário da Prefeitura de São Caetano, comandada por José Auricchio Júnior (PSDB), para a construção de uma ciclovia em toda a extensão da Avenida Goiás. O Diário publicou no domingo (19) reportagem mostrando que a gestão do tucano irá gastar R$ 19,9 milhões para construir 5,8 quilômetros da pista para bicicletas na Avenida Goiás. Isso significa que cada quilômetro da ciclovia custará R$ 3,4 milhões.



“Tomei conhecimento, por meio da reportagem, do contrato milionário da ciclovia de São Caetano. As informações reveladas pelo jornal são absurdas. Um contrato de R$ 20 milhões para a construção de apenas 5,8 quilômetros chama muito a atenção. É urgente que esse contrato seja investigado para que a gente saiba as razões para um gasto tão elevado”, declarou o parlamentar.



Parra também informou que apresentará um pedido para criação de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara, com o objetivo de investigar o contrato assinado pelo Paço. “A Prefeitura precisa esclarecer essa situação e dar mais transparência para o uso do dinheiro público.”



Em dezembro, a administração de José Auricchio Júnior assinou homologação da contratação de empresa, no valor de R$ 19,9 milhões, para executar malha cicloviária de 5,8 quilômetros (2,9 quilômetros de cada lado da avenida), segundo o edital. Na planilha de quantidades e desmonstrativo de custos desenhada pela Prefeitura de São Caetano consta que, somente com sinalização horizontal, a gestão municipal pretende gastar R$ 3,45 milhões. Na sinalização vertical, o montante previsto é de R$ 2,25 milhões.



A reportagem esteve no local na tarde de sexta-feira (17) e constatou que não havia qualquer sinal de obra. O Diário pediu para que a Prefeitura explicasse os valores do contrato para construir a ciclovia, mas nenhum retorno foi dado pela administração tucana.