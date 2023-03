Água Santa vence nos pênaltis e vai à final do Paulistão pela primeira vez; veja fotos

Heitor Mazzoco



20/03/2023 | 23:19



O Água Santa está na final do Campeonato Paulista pela primeira vez depois de vencer, nos pênaltis, o RB Bragantino por 4 a 2. No tempo normal, o time do Grande ABC empatou em 1 a 1 com o time de Bragança Paulista.

Nas duas primeiras cobranças do RB Bragantino, Juninho Capixaba e Sorriso perderam. Na primeira, a bola foi na trave. Na segunda, o goleiro Ygor Vinhas, do Água Santa, defendeu.

Partiu dos pés de Junior Todinho a última cobrança que colocou o Netuno na decisão contra o Palmeiras.

Desde 2010, quando Santo André disputou a final contra o Santos, um time do Grande ABC não chegava à final do Paulistão. As partidas finais serão disputadas nos dias 2 e 9 de abril. O São Caetano, hoje rebaixado para a ‘terceirona’ do Paulista, levantou a taça do estadual em 2004. Na ocasião, o Azulão venceu o Paulista de Jundiaí, sendo o único da região a levantar uma taça do Paulista.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou intensa, mas o RB Bragantino conseguiu abrir o placar logo no começo, com menos de 10 minutos, o que desestruturou a equipe do Grande ABC.

Alerrandro recebeu cruzamento da direta e tocou de letra para o fundo do gol. Após o balde de água fria, no entanto, o Água Santa partiu para cima do time de Bragança, mas parou no goleiro Cleiton em ao menos duas oportunidades.

Em um cruzamento pela direita feito por Mezenga, Didi escorou para trás e a bola saiu à direita do gol de Cleiton. Mezenga, aos 40 minutos, artilheiro da equipe no Paulistão, cabeceou após cruzamento da esquerda. Bem posicionado, a bola parou nas mãos de Cleiton.

SEGUNDO TEMPO

O goleiro Cleiton cometeu um erro bizarro com menos de 10 minutos no segundo tempo. Ao tentar sair jogando, adiantou a bola que acabou nos pés de Lucas Tocantins, que driblou o goleiro do Bragantino e empatou a partida.

A partida esquentou e, aos 22 minutos, Rodrigo Sam levou cartão vermelho em uma entrada forte em Artur Victor.

O jogador do Netuno deixou o braço no camisa 10 do adversário e, em uma discussão, deu uma testada do atleta, que levou um cartão amarelo.

Para sorte do Netuno, aos 29, Matheus Fernandes deixou o pé em Cristiano para evitar um contra-ataque e levou o segundo amarelo. Com 10 jogadores para cada lado, o jogo voltou a ficar equilibrado, apesar do nervosismo das duas equipes.