Palavra do Leitor - 21 de março de 2023

21/03/2023 | 06:01



Sirenes

Os moradores de algumas ruas do bairro Jardim São Caetano, em São Caetano, foram surpreendidos pela instalação de sirenes, que terão a função de alertar moradores, diante da ocorrência de fortes temporais. Será que a Prefeitura sabe que tal procedimento implica na desvalorização dos imóveis? Não bastasse esse fator, como se explica que a cidade, detentora do melhor IDH do Brasil (0,862), alcançou esse patamar? Essa classificação se opõe à lógica e ao senso comum. Será que a pesquisa que apurou esse resultado contemplou, em sua planilha, um quesito sobre as enchentes na cidade? A questão não é alertar moradores, sinalizando que as águas estão chegando, a solução é evitar que tal aconteça. Acredito que qualquer morador, por uma razão ou por outra, que queira vender seu imóvel, terá de explicar à pessoa interessada o significado ou função da sirene instalada nas proximidades.



Otacilio Pedro de Macedo - São Caetano



Ativismo

O ativismo político de certos jornalistas, tentando defender o indefensável, chega às raias da insanidade. Na ânsia de transformar fatos negativos do governo em positivos, produzem verdadeiras bizarrices em seus respectivos meios de comunicação, tais como: “Lula acertou sobre BNDES, apesar de ter errado” (Rodrigo Tavares – 23/1); “Bancos projetam que o Brasil pode fechar 2023 em recessão, mas isso pode não ser o fim do mundo. (Lauro Jardim – 5/3); “O desemprego é alto, mas está baixo” (Zelma Latif – 8/3); “O cenário econômico não é desastroso, mas também não é positivo” (Mirian Leitão – 12/3). É, parece que para alguns jornalistas, o atual governo está ruim, mas está bom.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Asfalto

Contesto a reportagem do Diário que diz que o Parque João Ramalho foi beneficiado com o Programa Rua Nova (Política, dia 18/2). O absurdo está, devido às ruas Potirendaba, Massaranduba, Maragogipe, Piracanjuba, Tauá, Sorocaba e muitas outras, estarem em estado lastimável, esburacadas, há meses e nenhuma providência tomada. E o que dizer das ruas Bulgária, Paraúna, Campeche, Anhembi, Iraúna, Bresser, Haiti, Cajobi, Oratório (próximo à parada Angola da EMTU), Betânia e mais uma infinidade delas? Onde está o recapeamento dessas vias, senhor prefeito?



Manoel Borges - Santo André



Viagem

O Brasil é um país riquíssimo e sem nenhum problema. Daí o LulaTur à China com toda mordomia às nossas expensas com Janja, 200 empresários, seis ministros e 32 congressistas. Jamais um país foi tão generoso e gastador com tanta gente numa visita oficial. Longe de sobriedade econômica. Estamos na época da picanha e cerveja todo fim de semana. Brasil com 33 milhões passando fome é fake news.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Juros

‘Bancos suspendem consignado do INSS’ (Economia, dia 17). Lendo a íntegra, se generalizou. São citados como exemplo quatro bancos que suspenderam essas operações. Quanto ao mérito da medida, a taxa foi reduzida para 1,70% ao mês (20,4% a.a.), ou seja 45% acima da Selic (13,75% a.a.). Os bancos estão reclamando muito – claro, reduziram seus absurdos lucros. Ora, mas não pregam a economia de mercado? O banco que não quiser ganhar este juro, de retorno garantido, que não faça mais a operação. Quanto ao governo, tem que advogar o interesse dos aposentados mesmo, não dos bilionários banqueiros. Aliás, deveria baixar para 1,5% (18% a.a.), garantindo que a Caixa, o Banco do Brasil e pelo menos mais dois bancos se interessem pela operação, com lucros obviamente.



Evaristo de Carvalho Neto - Santo André