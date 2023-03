André treina com a seleção e celebra boa fase: 'Momento especial na carreira'

20/03/2023 | 20:22



Destaque do time do Fluminense e iniciando um ciclo na seleção brasileira, o volante André falou do sentimento de poder iniciar uma fase de convocações pelo Brasil. "Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira e na minha vida. É um início de um novo projeto, com novos jogadores que vão dar a vida para deixar uma boa impressão. É focar nesse início de trabalho e dar o máximo pra chegar bem na Copa de 2026", afirmou o jogador.

André vai ter a chance de entrar em campo pela primeira vez com seleção brasileira no sábado, quando a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes vai enfrentar o Marrocos, no estádio Ibn Batouta. O Brasil iniciou a sua preparação nesta segunda-feira. Para esta partida, dez jogadores foram chamados pela primeira vez.

Com a facilidade de cumprir mais uma função dentro de campo, André espera ganhar pontos com o treinador. "Fazer mais de uma função no futebol moderno é muito importante. Acho que a única posição que eu não joguei foi a de atacante. De resto, passei por todas as posições. Sou um jogador de grupo e faço o que for preciso para ajudar a equipe", comentou o atleta.

O dia de entrevistas nesta segunda foi mesmo dedicado a estreantes. Vitor Roque, de 18 anos, também falou sobre a chance de estar no grupo da seleção com tão pouca idade. "Teve o Rodrygo, o Vinicius Jr. Caras que você só via na televisão e hoje estou dividindo o vestiário. Isso dá um choque no início, mas estou procurando aprender ao máximo com eles", comentou o atacante.

Ele participou da atividade com o restante do elenco e falou sobre a experiência que já teve na carreira jogando pelas categorias de base da seleção brasileira. Junto com Andrey, Vitor Roque foi campeão Sul-Americano sub-20. De quebra, ainda deixou a competição como artilheiro ao marcar seis gols no torneio.

"É sempre importante estar num grupo como esse. Confesso que ainda não caiu a ficha de estar aqui, mas posso garantir que o aprendizado está sendo muito grande nesse período", disse o jovem centroavante.