Psicóloga acredita que Tom Brady e Gisele Bündchen podem se reconciliar

20/03/2023 | 18:10



Reconciliação por aqui? Depois de diversas polêmicas, Tom Brady e Gisele Bündchen finalmente finalizaram o divórcio sem brigas ou desafetos. O ex-casal terminou um casamento de 13 anos e a decisão de Brady de não querer se aposentar, na época, não teria agradado a modelo, já que ela abriu mão de parte de sua carreira nas passarelas para cuidar da casa e dos filhos, e ele decidiu não fazer o mesmo.

Porém, apesar de terminarem o longo relacionamento, pode ser que eles se reconciliem. Isso porque, segundo a psicóloga comportamental Jo Hemmings, o motivo da separação da dupla não é baseado na infidelidade ou na falta de amor. Por conta disso, se eles chegarem a um acordo que agrade ambas as partes, a reconciliação é uma opção.

- Eles certamente estão cientes de que, sem a resolução de seus problemas centrais, voltar a ser um casal não seria uma boa ideia. Os problemas que eles tiveram parecem ser um conflito de prioridades em um determinado momento. Mais importante, não são problemas sobre infidelidade ou desamor. Isso significa que podem ser resolvidos com compromisso e consideração, disse em entrevista à revista Marca.

Fase enigmática

Além de falar sobre a possibilidade de reatar o casamento, a profissional ainda analisou as postagem do ex-jogador e da super modelo. E, de acordo com ela, Tom e Gisele estão usando as redes sociais para mostrarem um ao outro o que estão perdendo.

- Mas, muitas vezes, elas [as postagens] são acompanhadas por mensagens enigmáticas para mostrar o que estão perdendo por estarem separados um do outro.

Vale lembrar que, além das fotos de tirar o fôlego, Gisele também está fazendo diversas reflexões, que podem ser entendidas como indiretas para o ex-amado, na legenda de seus posts. E você? Acha que Tom e Gisele podem voltar a ser o casalzão que eram?