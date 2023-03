Renato Augusto segue em recuperação e Corinthians usa semana para ajustar time

20/03/2023 | 18:00



No retorno às atividades após um final de semana completo de folga, a principal notícia no Corinthians estava fora do campo de treinamento. Com a queda precoce da equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista e a ausência de jogos até o início de abril, o meia Renato Augusto vem realizando o trabalho de recuperação no departamento de fisioterapia.

O jogador, que trata de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, esteve fora da partida em que o Corinthians acabou eliminado pelo Ituano nos pênaltis e, desde então, o tratamento tem sido feito com cautela para que a recuperação seja total.

Principal referência do elenco corintiano, Renato Augusto vem tendo um cuidado especial neste período. O técnico Fernando Lázaro aguarda o retorno do atleta visando o início do Campeonato Brasileiro, que terá a primeira rodada realizada no dia 16 de abril.

Com a programação desta semana definida, os jogadores terão treinos diários até sábado e folgam no domingo. Na atividade desta segunda, o treinador trabalhou em campo reduzido e realizou um treino de enfrentamento. Dois de seus principais titulares foram as principais ausências: Yuri Alberto está com a seleção brasileira e viajou nesta segunda-feira para o Marrocos. Já Balbuena foi convocado para defender o Paraguai no amistoso com o Chile.

Enquanto os clubes seguem a rotina de treinamentos em meio à pausa no calendário de jogos oficiais, a diretoria trabalha para buscar amistosos. A principal preocupação do treinador corintiano é manter o nível de disputa da equipe visando a estreia da equipe na Libertadores. Ainda sem rival definido no torneio, o Corinthians deve estrear na competição no início de abril.