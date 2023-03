Kirby: estamos conversando com China sobre visita de Yellen e Raimondo ao país

20/03/2023 | 16:47



O coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, comentou que o governo está atualmente conversando com a China para marcar uma possível visita da secretária do Tesouro, Janet Yellen, ao lado da secretária do Comércio, Gina Raimondo, ao país. Segundo ele, ainda não há uma data exata ainda planejada para a viagem.

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Kirby afirmou que os EUA ainda pretendem manter suas relações com o governo chinês, mesmo com a reunião entre o presidente da China, Xi Jinping, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta semana. A intenção é que Yellen e Raimondo visitem o país para discutir "questões econômicas" com o governo chinês. Ele não deu mais detalhes.

Kirby também disse que o secretário de Estado, Antony Blinken, deve retomar "em breve" sua visita a Pequim, que havia sido adiada devido ao aparecimento de um balão chinês em território americano sem autorização. Também não foi dada nenhuma data para a viagem.