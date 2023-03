Mercedes coloca 300 funcionários de férias coletivas a partir de 3 de abril em São Bernardo

Nilton Valentim



A Mercedes-Benz vai colocar 300 trabalhadores da produção em férias coletivas, na planta de São Bernardo, no período de 3 de abril a 2 de maio, em função da redução na produção de caminhões por falta de financiamentos, queda no consumo e a alta nas taxas de juros.

O diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, Aroaldo da Silva, explicou que a mudança para o Euro 6, conjunto de normas regulamentadoras sobre emissão de poluentes para motores diesel, foi o primeiro impacto para que no ano passado ocorresse a antecipação nas compras e o aumento do custo dos caminhões, que estão mais caros em relação a 2022.

“Tivemos complicadores macroeconômicas de forma geral, mas principalmente para o financiamento dos caminhões, porque é preciso aprimorar a linha de crédito para o chamado Euro 6. Temos problemas com a alta taxa de juros. O preço do capital (para financiamento) é muito mais alto”, destacou o dirigente. “Também há a queda do consumo de forma geral das famílias brasileiras e isso afeta o varejo que é uma parte importante do segmento de transporte no Brasil”, prosseguiu. A montadora conta com cerca de 8.000 trabalhadores, sendo 6.000 na produção.

CRISE NO MERCADO

Ainda nesta segunda-feira (20), outras montadoras também anunciaram férias coletivas. As paralisações na produção devem ocorrer em unidades da General Motors, no Vale do Paraíba (SP); Hyundai, em Piracicaba (SP); Volkswagen, em Taubaté (SP); e Stellantis, em Goiana (PE), que reúne marcas como Fiat, Peugeot, Citröen. O motivo também seria a desaceleração do mercado, assim como a falta de componentes da indústria.



No início do ano, a planta de São Bernardo da Volkswagen já havia dado férias coletivas aos funcionários. O período foi de 22 de fevereiro a 3 de março, justificado pela falta de peças como lanternas, lâmpadas, barra de direção e outros tipos de componentes eletrônicos. Cerca de 8.000 veículos como Polo, Nivus, Virtus e Saveiro deixaram de ser produzidos nesse período.

