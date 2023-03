Felipe Prior diz que o prêmio do BBB23 era de MC Guimê, e apoia cantor: Feliz em ver você reconhecendo seu erro

20/03/2023 | 16:10



O apoio veio! Felipe Prior se pronunciou sobre a expulsão de MC Guimê do Big Brother Brasil 23. Através de alguns vídeos, o arquiteto revelou que ficou feliz em ver o colega reconhecendo o erro, e que o prêmio do programa com certeza era dele.

Umas das pessoas que após eu sair do programa mais foi gente boa comigo. Uma pessoa que deu atenção a pessoas da música que não tiveram oportunidade e vieram lá de baixo. Igual você veio, disse.

E encerrou pedindo para Guimê ficar em paz:

- Posso dizer que o prêmio era seu. Fico feliz em ver você reconhecendo seu erro. Isso é de verdade mesmo. Fica em paz.

Quem também apoiou o funkeiro foi a sua companheira de confinamento, Tina:

Somos imperfeitos. Não concordo com suas atitudes. Eu entrei amarrada a você partilhei a mesma cama com você durante dias, mesmo após soltar as pulseiras, estávamos juntos! Você me respeitou como MULHER, por isso meu parceiro, você ainda é um diamante que vai se lapidar assim como eu! CONTE COMIGO!