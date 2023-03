Fernanda Gentil anuncia saída da Globo e desabafa: Decisão mais importante na minha carreira

20/03/2023 | 16:10



Até logo! Nesta segunda-feira, dia 20, Fernanda Gentil decidiu abrir seu coração e fazer uma grande revelação aos seguidores. A apresentadora confessou que, após 15 anos de trabalho na Rede Globo, ela irá se aventurar em novos lugares. Através de seu Instagram, Fernanda compartilhou um lindo desabafo que ela escreveu no Dia da Mulher, mas que decidiu compartilhar apenas agora, contando sobre sua decisão de mudar o rumo de sua carreira.

Hoje é dia 8 de Março de 2023. Dia da Mulher. Achei uma data propícia para ter coragem de tomar uma das decisões mais importantes na minha carreira; mudar a minha relação com a casa na qual estou há 15 anos. Apesar de chamarmos apenas de mudança, não deixa de ser um rompimento, né? Apesar de eu saber que é o que eu tenho que fazer, não deixa de passar um filme na cabeça, né? Apesar de ter certeza que o novo ciclo que se abre vai ser tão gostoso, enriquecedor e cheio de aventuras como esse que estou fechando, não deixo de morrer de gratidão e carinho por tudo o que vivi até hoje na Globo.

Na sequência, a apresentadora aproveitou para dar uma alfinetada nos diversos boatos sobre sua demissão ou saída da emissora:

Confesso que durante todos esses anos eu sempre pensava em como seria esse dia quando ele chegasse, porque afinal de contas é óbvio que ele chegaria - e não porque os sites de fofoca dizem todo mês que esse dia chegou, mas sim porque ele chega em algum momento para todo mundo. E eu posso dizer que tenho o privilégio de ter acertado na mosca essa previsão, sabia? Sempre imaginei que ele fosse com muito carinho, de forma muito amistosa, e que eu fosse me emocionar muito... Dito e feito: cá estou eu com minhas lágrimas, escrevendo para vocês.

MOMENTO RETROSPECTIVA

Além de contar a grande novidade aos seguidores, Fernanda decidiu contar sobre os momentos que passou quando entrou na emissora. Gente como a gente, ela deixou bem claro que teve que lutar muito para conseguir fazer parte da emissora dos seus sonhos.

Pensa: uma menina de 22 anos de idade realizando o sonho que ela mais sonhou, depois de ter tido duas úlceras de tanto ralar para entrar lá, depois de fazer promessa e ficar meses sem tomar o chopinho que ela tanto amava.

Sem adeus por aqui!

Para acalmar os corações de todos os internautas que ficaram muito tristes com a sua partida da Globo, a apresentadora revelou que não cortou completamente a ligação com a emissora de televisão. Segundo ela, com o projeto certo, ela pode dar um alô.

Então, como eu te expliquei ainda agora, Globo, para continuar sendo uma relação justa como sempre foi, que a gente volte a se encontrar sempre que tiver um negocinho bem a nossa cara. E que seja em breve, porque sinceramente eu não lido muito bem com esse negócio moderno de relação aberta não. Não queria que continuasse fechada, mas também não precisa escancarar... Como combinamos, vamos deixar entreaberta?