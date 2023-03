Chris Martin finaliza agenda do Coldplay em São Paulo com ida a uma roda de samba

20/03/2023 | 15:48



O Coldplay finalizou no último sábado, 18, a primeira etapa da turnê Music of the Spheres no Brasil, com seis shows em São Paulo, no Estádio do Morumbi. Antes de ir para o próximo destino, Curitiba, no Paraná, o vocalista Chris Martin aproveitou o domingo de folga para mais um passeio na capital paulista.

Nas redes sociais, vídeos mostram o artista curtindo seu último dia em São Paulo em uma roda de samba durante a tarde. Conforme as imagens, Chris apreciou a apresentação tanto dentro do estabelecimento quanto na rua.

Na semana passada, Martin foi ao ensaio de uma bateria universitária, antes de convidar os membros para uma participação especial em uma de suas apresentações no Estádio do Morumbi.

A banda embarca para Curitiba, onde fará duas apresentações no Estádio Couto Pereira. Para finalizar a agenda no Brasil, o Coldplay, passará pelo Rio de Janeiro, com três shows no Estádio Engenhão.