Marcello Antony diz que filhos trabalham na cozinha e fazem faxina em Portugal: Eles sentem essa abertura

20/03/2023 | 14:10



Marcello Anthony concedeu uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut e acabou dando alguns detalhes de como tem sido a vida morando em Portugal com a família. O ator se mudou para o país europeu por causa de um trabalho, mas acabou ficando por lá depois dos filhos se adaptarem muito bem à cultura local.

- Me adaptei, já me sinto em casa. Eles, principalmente, se sentem em casa. Não querem voltar. Quando viemos, fiz a proposta, e todos aceitaram passar um tempo aqui. Matriculei em escola, para ver se eles se adaptavam. Ao final dos dez meses de novela, perguntei se queriam voltar. Não ia forçar a barra de ficar num lugar se não estivessem felizes. Eles mesmos não quiseram voltar.

Anthony ainda revelou que os filhos têm o próprio dinheiro, porque fazem alguns serviços como faxina e trabalhos na cozinha:

- Meus filhos aqui trabalham, têm oportunidades. Francisco é auxiliar de cozinha. Lucas passeia com cachorro e faz umas faxinas. Eles sentem essa abertura, mais do que no Brasil, de poder trabalhar e ganhar dinheiro. Sem contar a segurança de não ter um celular roubado ou receber uma ameaça forte. E Stéphanie está de mudança para os EUA, vai morar com o namorado.

Marcello é casado com Carolina Hollinger Villar, com quem tem um filho, Lorenzo, de 11 anos de idade. Além disso, Carolina tem dois filhos de outro relacionamento, Lucas, de 22 anos de idade, e Louis, de 17 anos, que também moram com o casal. E, para completar a família, Marcello ainda é pai de Francisco, de 20 anos, e Stéphanie, de 23, frutos do casamento com Mônica Torres.