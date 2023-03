Adolescente desaparece em praia do Guarujá após ser levado por correnteza

20/03/2023 | 14:01



Um adolescente de 17 anos foi arrastado por correnteza na região do Canto do Forte, no Guarujá, no litoral paulista na manhã de domingo, 19, e permanece desaparecido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outros três jovens entre 14 e 17 anos foram salvos pela corporação.

Por volta das 11h40 de domingo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. As buscas permanecem para a localização do adolescente, que estava na companhia dos outros jovens na água.

Em fevereiro, pai e filha morreram afogados depois de serem arrastados pela correnteza do mar quando se banhavam na Praia da Boraceia, em Bertioga, também no litoral de São Paulo. A garota tinha 12 anos.

Os afogamentos são a segunda maior causa de morte e a sétima de hospitalização por motivos acidentais entre crianças e adolescentes com idades entre zero e 14 anos, segundo dados de 2021 de pesquisa realizada pela Aldeias Infantis SOS, por meio do Instituto Bem Cuidar (IBC).