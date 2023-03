Marcos Mion compartilha vídeo do primeiro registro que fez com Suzana Gullo e abre o coração

20/03/2023 | 13:11



Nesta segunda-feira, dia 20, Marcos Mion compartilhou um vídeo inédito junto com sua esposa Suzana Gullo, de quando os dois tinham acabado de começar a se conhecer melhor. As imagens são as primeiras dos dois juntos, o apresentador fez isso para comemorar os 18 anos de casamento deles.

Na legenda, Mion abriu o coração e escreveu um textão para a amada. O famoso começou falando sobre os juramentos feitos na hora de um casamento. Nas imagens eles aparecem na praia e Marcos dirige o vídeo com Suzana e amigos:

18 ANOS DE CASADOS! Casar é assinar um contrato com Deus como testemunha e fazer um juramento. Se fosse fácil não precisaria ter garantias tão fortes quanto essas, não é verdade? Mas aprendemos com o tempo que não juramos em nome de nossos cônjuges, juramos para nós mesmos. Pra nossa parte mais fraca ter algo em que se apoiar e seguir adiante quando quer desistir.

Marcos continuou com a declaração mostrando a importância da persistência:

Um comando pra não desistir. Pra resistir. Pra acreditar no poder do renascimento que Cristo nos ensinou na Páscoa. Porque um casamento longo é feito de muitos renascimentos. Nos já passamos por alguns e uma coisa posso garantir: VALE MUITO A PENA LUTAR PELO AMOR. Porque toda vez que ele renasce vem mais forte, mais fechado.

E o apresentador falou sobre a família:

E esse é um processo eterno! AMAR É FICAR. Aguentar todos os processos e chegar no final da vida sabendo que vc teve a honra de dividir a sua caminhada com alguém e estar ao lado dela na caminhada dela. Isso é servir. Servir nos aproxima de Deus. Família é Deus. Obrigado Nena. Desde sempre, pra sempre.

Os dois se casaram em 2005, mas se conheceram em 2004 ficaram por algumas semanas e depois de seis meses já estavam se comprometendo.