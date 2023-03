Luan Santana usa look igual de astro de K-Pop e viraliza na web

20/03/2023 | 13:11



Luan Santana deixou os fãs babando com as escolhas de roupa para a gravação de seu novo DVD que rolou em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas o que chamou a atenção da web mesmo foi a semelhança com um figurino usado por um astro de K-Pop.

A peça em questão foi um blazer branco, com cauda e aplicações brilhantes na região do peito. Uma roupa bastante parecida foi o figurino de Yoo Taeyang, membro do SF9, há cerca de dois anos durante uma apresentação no programa de sobrevivência Kingdom: Legendary War.

O look usado pelo cantor brasileiro também foi comparado com outros figurinos usados por Taylor Swift, Harry Styles, Ivete Sangalo e Xuxa Meneghel. Nas redes sociais, alguns internautas chegaram a comparar Luan com Elvis Presley da Shopee.

Xuxa fez escola.

Ou ele se vestiu no escuro ou ele contratou o Harry Styles para vestir ele.