Após boatos que estaria vivendo romance com Sabrina Carpenter, Shawn Mendes responde: - Não estamos namorando

20/03/2023 | 13:10



Matou a curiosidade! Após os rumores de que Shawn Mendes estaria vivendo um romance com Sabrina Carpenter tomarem a internet, o cantor esclareceu o seu status de relacionamento durante entrevista à RTL Boulevard.

Segundo informações do Entertainment Online, o artista estava conversando com o veículo holandês para promover sua mais recente colaboração com Tommy Hilfiger quando foi questionado sobre o suposto namoro. O famoso foi simples e direto ao responder:

- Não estamos namorando.

E ainda disparou:

- Mas acho que deveríamos falar mais sobre Tommy Hilfiger do que sobre Sabrina. Mas obrigada.

Os boatos de relacionamento começaram em fevereiro após eles serem flagrados passeando juntos. Shawn e Sabrina também teriam sido vistos juntos na festa do Oscar da Vanity Fair, embora não tenham posado lado a lado no tapete vermelho.