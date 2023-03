Produção econômica e inflação devem recuar levemente em 2023, diz BC alemão

20/03/2023 | 12:09



O Bundesbank, banco central da Alemanha, espera que a produção econômica do país caia levemente em 2023, ainda que tenha um desempenho um pouco melhor que o projetado em dezembro. A autoridade financeira projeta que a atividade econômica deverá apresentar outra queda neste trimestre.

"Embora possa haver uma recuperação gradual ao longo do resto do ano, não há nenhuma grande melhoria à vista", pontuou o BC alemão, em relatório mensal.

A inflação, que continua alta e erodindo o poder de compra das famílias, diz o Bundesbank, deverá recuar nos próximos meses.

O aumento nos preços de energia registrado no ano passado, por exemplo, já não deverá ter impacto sobre a taxa neste março. "No entanto, é provável que a pressão subjacente sobre os preços diminua apenas provisoriamente de um nível excepcionalmente alto nos próximos meses", afirmou no documento.

O BC alemão também avalia que o déficit do governo deverá crescer em 2023. A estimativa é de que os gastos do governo aumentem muito mais que a receita, em razão da alta inflação e da previsão de aumento nos gastos com defesa e política climática. A receita também parece crescer em um ritmo mais lento, diz, mesmo com o "boom de impostos" do ano passado.