Priscila Fantin revela doença no intestino e dificuldade para participar do Dança dos Famosos

20/03/2023 | 12:11



Priscila Fantin é uma das participantes do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e brilhou no último domingo, dia 19, em sua primeira apresentação. A atriz, no entanto, revelou que sofreu bastante durante os ensaios por conta de uma doença que tem no intestino.

Após postar uma foto da prévia em seu Instagram, ela expôs que sofre de uma condição rara chamada paniculite mesentérica, que consiste numa inflamação crônica no tecido do intestino delgado.

Um spoilerzinho do que vocês vão ver daqui a pouco, no Domingão. Nossa primeira apresentação no Dança dos Famosos exigiu muita garra! Até mesmo durante a semana de ensaios, já que fui acometida por uma paniculite mesentérica que tirou toda minha energia e disposição. Gostaria de ter me dedicado 100% como sempre faço e isso por si só já foi um problema pra mim. Eu dei o meu melhor! Assistam e me contem o que acharam.

As dores intensas não impediram a musa de remexer com tudo ao som de Disco Music.