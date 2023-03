Negra Li encontra sobrinha desaparecida e revela: Fui guiada por uma visão

20/03/2023 | 12:10



Negra Li usou as redes sociais no último domingo, dia 19, para compartilhar uma notícia boa com os seguidores. Depois de recorrer à Internet para tentar localizar a sobrinha que estava desaparecida, a cantora voltou para falar que a família conseguiu encontrar a jovem.

Nos Stories, ela escreveu:

Não tenho palavras pra agradecer a Deus que mostrou pro meu irmão através de uma oração o lugar onde minha sobrinha estava. Saí de casa e fui guiada por uma visão. De alguma forma eu sabia que ia encontrá-la. E assim aconteceu.

Negra ainda contou que foi muito difícil encontrar a moça, e que sentiu um mix de sentimentos:

Um alívio e muita gratidão a Deus por nos livrar do pior. Ela foi forte e venceu a depressão, mais uma vez. Mais um dia, mais uma vitória, e assim segue.

Ao finalizar, ela ainda alertou:

Depressão é sério! Se cuidem e muito obrigada à todos que se mobilizaram e me mandaram mensagem oferecendo apoio!