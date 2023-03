Festão! Ícaro Silva comemora aniversário em grande estilo com show ao vivo de Iza e Glória Groove

20/03/2023 | 12:11



Com uma festa daquelas, Ícaro Silva comemorou a chegada dos seus 36 anos de idade no último domingo, dia 19. O evento reuniu famosos e anônimos e ainda contou com show ao vivo de Iza, Gloria Groove e MC Carol, que agitaram os convidados.

Durante um dia inteiro rolou bastante manifestações artísticas incluindo apresentações no piano, famosos exibiram looks incríveis e os participantes puderam aproveitar para se refrescar na piscina e curtir os brinquedos infláveis com a criançada. Mas não parou por aí! Ainda teve balada com direito a DJ e muita comida boa.

Entre as figuras ilustres que foram prestigiar o amigo, estavam o ator Igor Rickli, marido de Aline Wirley, que está confinada no BBB23, a atriz Vitória Strada, o ator José Loreto, Dira Paes e Taís Araújo, que dividiu o protagonismo da novela Cara e Coragem com o galã.

O sucesso da celebração foi tanto que chegaram a chamar o evento de ícaropalooza, em referência ao festival de bandas que acontece em São Paulo no próximo fim de semana, o Lollapalooza.

O dia ainda repercutiu nas redes. A jornalista Astrid Fontenelle comentou:

Entregou forte!