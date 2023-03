Após polêmica no BBB23, affair de Dania Mendez acusa influenciadora de ter provocado a situação

20/03/2023 | 12:11



O caso apontado como assédio sexual sofrido por Dania Mendez, intercambista mexicana, na casa do BBB23 no Brasil segue sendo assunto no país de origem da influenciadora. De volta ao La Casa de Los Famosos, ela comentou sobre o episódio e ouviu algumas falas polêmicas.

Uma das comentaristas do reality, Laura Bozzo, criticou os homens brasileiros e exaltou os mexicanos em seu discurso contra a situação que causou a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato.

- A diferença entre um cavalheiro mexicano e esses brasileiros...

Porém, dentro da casa mexicana, o affair de Dania, Arturo Carmona, disse que ela foi responsável pelo o que aconteceu no confinamento brasileiro, logo depois da influenciadora contar o que rolou.

No Brasil, a importunação sexual aconteceu durante a festa do líder de MC Guimê, quando o próprio cantor passou as mãos no bumbum da influenciadora. Vale lembrar que Cara de Sapato também roubou um selinho à força da musa gringa.

Arturo insinuou que a culpa de tudo que aconteceu teria sido da influenciadora, por ter dado intimidade demais para o lutador de jiu-jitsu.

- Não justifica nada, em absoluto. Mas existem coisas que vão levando a outras, não que fosse a sua intenção, disparou Carmona.

- Definitivamente não era a minha intenção. Eu cheguei [com a intenção] muito clara, se defendeu Dania.

- Depois que você se senta no colo de alguém, por exemplo, não sabemos como pensam as pessoas. Pode não significar nada para você, para ele, mas para outro sim. Como te disse, nada justifica, em absoluto, disse o ator.

- Eu não me insinuei. Ao final do dia, cada um enxerga da maneira como prefere. Você sabe como eu sou, posso chegar [animada], e isso não quer dizer que..., a influenciadora não terminou a frase pois foi cortada por Arturo:

- Você não vê como muito pessoal, muito íntimo, sentar no colo de alguém?

Dania ficou alguns segundos em silêncio antes de se justificar, dizendo que não queria ter beijado ninguém durante sua estadia no Brasil.