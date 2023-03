PIB do Chile encolhe 2,3% na comparação anual do 4º trimestre de 2022

20/03/2023 | 11:55



O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile encolheu 2,3% no quarto trimestre de 2022 ante igual período do ano anterior, informou nesta segunda-feira, 20, o banco central local. A queda foi atribuída ao comércio e aos impostos sobre produtos, que recuaram 8,2% e 7,8%, respectivamente.

Em relação ao terceiro trimestre, o PIB chileno cresceu 0,1% entre outubro e dezembro. Neste caso, a expansão foi sustentada pela atividade mineradora, com alta de 3,4%.