Entre -1°C e -8°C: conheça opções de chopeiras e cervejeiras caseiras

Esteja calor ou frio, chope e cerveja estão está entre as bebidas mais apreciadas nas rodas sociais. Prova disso é que em 2022 as vendas dos produtos no Brasil somaram 15,4 bilhões de litros, segundo dados do Euromonitor Internacional para o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv).

Com o consumo em alta, a chopeira barril PCHO05I da Philco – que tem preço médio de R$ 1.500 – é uma opção para quem quer apreciar a bebida gelada em qualquer lugar – inclusive em casa. O modelo conta com capacidade de 5 litros. Com sistema de refrigeração por compressor, a temperatura do eletrodoméstico é ajustável entre -5°C e 12°C.

O display digital da PCHO05I da Philco permite a verificação sem comprometer a temperatura do barril. A refrigeração do barril, por sua vez, vai de 32°C a -1°C em torno de 6h. Para controle da bebida, o indicador de nível de chope é dividido em cinco níveis que podem ser conferidos na parte frontal da máquina. O aparelho está disponível nas voltagens de 127v e 220v.

ALÉM DE CHOPE

Além da PCHO05I da Philco, a tecnologia da empresa entrega três produtos em um. A cervejeira 3 em 1 – com preço médio de R$ 1.800 – possibilita armazenar vinhos, cervejas e até alimentos em um único lugar. A temperatura é ajustável de -8°C a 16ºC, permitindo, assim, as melhores condições de uso, seja como adega, cervejeira ou frigobar.

Todas as bebidas ficam aparentes devido ao seu acabamento e design com display digital, porta de vidro, iluminação interna LED e prateleiras reguláveis. A cervejeira não acumula vapor e nem embaça o vidro, permitindo que os amigos e familiares tenham perfeita visualização do seu interior.

Sua capacidade interna é de 91L total e 82L líquido, ideal para quem gosta de reunir os amigos em casa. Além de versátil, é prática e ecologicamente amigável. Ela possui degelo automático e gás R6004, menos nocivo para o meio ambiente.