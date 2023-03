Trio é preso durante roubo a restaurante no Jardim, em Santo André; veja o vídeo

Pamela Cadamuro



20/03/2023 | 11:08



Três homem foram presos em flagrante durante a madrugada desta segunda-feira (20) após renderem os funcionários de um restaurante no bairro Jardim, em Santo André. Um quarto integrante da quadrilha conseguiu fugir.

Segunda a PM (Polícia Militar), a equipe do estabelecimento, de aproximadamente 15 pessoas, estava fechando o restaurante quando o local foi invadido por quatro homens que anunciaram o assalto. Eles exigiam a abertura de um cofre e o gerente chegou a ser agredido por um dos ladrões no escritório, já que não conseguiu abrir o compartimento. Enquanto isso, em outro espaço, os outros criminosos faziam os demais funcionários como reféns e recolhiam celulares, além de dinheiro do caixa.

Após uma denúncia, uma viatura que estava em patrulhamento chegou ao restaurante e surpreendeu a quadrilha. Três bandidos foram presos e o último conseguiu fugir pelo telhado.

Com o bando, a PM apreendeu uma mochila com 46 celulares usados como ponto de venda pelo comércio, R$ 1.763 em dinheiro e uma pistola .380 municiada.

O caso foi registrado no 6º DP da cidade e os assaltantes ficaram à disposição da Justiça.