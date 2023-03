Arrascaeta é cortado da seleção uruguaia após lesão sofrida no clássico

20/03/2023 | 10:58



Substituído por lesão durante a vitória por 3 a 1 no clássico com o Vasco, no jogo decisivo das semifinais do Campeonato Carioca, o meia Arrascaeta foi cortado da convocação da seleção uruguaia para os duelos com Japão e Coreia da Sul, durante a Data Fifa iniciada nesta semana. Para o lugar do flamenguista, o treinador interino do Uruguai, Marcelo Broli, chamou Diego Hernández, do Montevideo Wanderers.

Arrascaeta foi diagnosticado com uma lesão no adutor da coxa esquerda na noite de domingo, pouco depois do triunfo que colocou o clube rubro-negro na final do Estadual. Antes da partida, o meio-campista já vinha sofrendo com problemas físicos, conforme destacou o técnico Vítor Pereira ao se defender dos gritos de "burro" exclamados pela torcida por causa da substituição do uruguaio no segundo tempo.

"O Arrascaeta, ao longo da semana, sentiu dores no púbis, e isso é uma coisa pública. Esteve em dúvida, mas por ser uma semifinal arriscamos um pouco, conversamos com ele. Naturalmente, ao longo do jogo, as dores foram aumentando. No intervalo, já estava com dificuldades, foi para o segundo tempo e as dificuldades continuaram. Chegou em determinada altura que tivemos que substituir", explicou o português.

A atual situação faz com que Arrascaeta seja dúvida para as finais do Carioca, contra o Fluminense, que avançou após golear o Volta Redonda por 7 a 0 na outra disputa semifinal. As datas da decisão em jogos de ida e volta ainda não foram definidas, mas o calendário da FERJ preveem o primeiro jogo para dia 2 de abril e o segundo para dia 9, dois domingos.