Novo livro de Abel cita pássaros com nomes de torneios e tem QR Code com preleção

20/03/2023 | 10:30



Abel Ferreira cumpriu a promessa de que lançaria uma versão adicional de "Cabeça Fria, Coração Quente". Está à venda desde fevereiro "Volta Extra: temporada 2022?, livro que, em síntese, mergulha nos bastidores das conquistas do Palmeiras no ano passado. Em 168 páginas, a obra publicada pela editora Garoa Livros esmiúça os desdobramentos da temporada passada, com destaque para os títulos da Recopa Sul-Americana, do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro.

A trajetória bem-sucedida do Palmeiras na temporada de 2022 é retratada sob a ótica da comissão técnica. A nova versão, como a primeira, é escritA a quatro mãos, por Tiago Costa, auxiliar de Abel, e pelo próprio treinador português. Os outros assistentes que compõem a comissão, Carlos Martinho, João Martins e Vitor Castanheiras são coautores. O Palmeiras se classificou neste domingo para mais uma final de competição: bateu o Ituano e garantiu presença na decisão do Paulistão pela quarta vez seguida. O time está invicto na competição.

Abel continua em alta. Trata-se da sequência do "Grande Prêmio Palmeiras" descrito na primeira edição de "Cabeça Fria, Coração Quente". Amantes do automobilismo, os portugueses fizeram mais analogias com o esporte a motor para nomear os capítulos, desde a relargada, passando pelas curvas (de 1 a 6) até o fim da volta, ou melhor, da temporada.

O leitor tem acesso a novas informações de bastidores, reflexões e métodos de trabalho de Abel Ferreira e de sua comissão técnica e pode, ao acessar os QR Codes impressos na publicação, assistir a 16 preleções de jogos e/ou momentos decisivos do ano que terminaram com três taças e a ratificação do treinador como um dos maiores na história do Palmeiras.

São poucas as novidades táticas relatadas na obra. As páginas exibem análises sucintas dos rivais, mostram parte da preparação da equipe para as partidas e esquadrinham os principais confrontos do Palmeiras em 2022, começando pelo Mundial da Fifa até o encerramento da temporada - ou "época", no vocabulário de português de Portugal - com o título brasileiro.

Se o primeiro livro revela a existência de um peixe dourado chamado Libertadores, que vivia em um pequeno aquário no gabinete da comissão técnica na Academia de Futebol do clube, a nova edição conta que o peixe foi substituído por dois pássaros: apelidados de Mundial e Recopa.

"Nosso objetivo era vermos todos os dias os pássaros e lembrarmos de que cada uma de nossas decisões deveria ser em prol da conquista desses dois troféus", escrevem os portugueses. Até a publicação da edição, os pássaros puseram cinco ovos. Três filhotes sobreviveram e cresceram. Todas as competições são valorizadas, assim como as conquistas.

As poesias de José Saramago, celebrado escritor português ganhador do Nobel de Literatura de 1998, estão presentes na orelha do livro, cujas histórias são narradas em primeira pessoa.

MENTALIDADE

As vertentes são as mesmas da primeira e principal publicação, isto é, o novo livro é didático, metodológico e fotográfico. São muitas ilustrações. Tem imagens do fotógrafo do clube, César Greco, que indicou a editora Garoa Livros a Abel Ferreira, além de reproduções de figuras, slides e tabelas expostos aos atletas que exibem as minúcias dos planos táticos elaborados pelo treinador e sua comissão.

Chama atenção o método que a comissão técnica encontra para motivar os atletas antes das partidas mais importantes da temporada. Quase como uma estratégia de coach, Abel e os auxiliares abusam de palavras e frases motivacionais - "nós acreditamos, e você" - elaboram perguntas que estimulam reflexões, resgatam o aspecto emocional ao evocar os familiares e amigos dos jogadores por meio de fotos, vídeos e mensagens, e estampam as paredes dos quartos dos jogadores com a ilustração da taça que eles estavam buscando - no caso, a do Mundial de Clubes.

A ideia mais criativa é um amigo secreto em que os jogadores tinham de descrever o companheiro com palavras cujas iniciais eram as letras que compunham o nome do colega, além de escrever o que mais admiram nesse amigo secreto e dizer o que significava conquistar o Mundial de Clubes.

"Nossa ideia era propiciar um momento de descontração para ajudar a quebrar a ansiedade competitiva", justificam Abel e Tiago no livro. Houve também a confecção de uma lona com palavras que definiam a equipe: mentalidade, comprometimento, equilíbrio e vontade. As três últimas foram escolhidas pelos líderes do elenco. Na ordem, Weverton, Marcos Rocha e Gustavo Gómez.

EDIÇÃO ESPECIAL

Também está à venda nas livrarias físicas e on-line uma edição que anexa a Volta Extra em Cabeça Fria, Coração Quente. Trata-se de uma edição especial limitada a seis séries de 1978 exemplares que custa R$ 350. Cada caixa contém um livro em capa dura, uma foto da conquista que dá nome à série do exemplar e um pôster com o "Código de Honra" da comissão de Abel Ferreira. Mais um legado a ser deixado pelo português ao Brasil, carente de documentos assim na literatura esportiva do País. Na Europa, essas obras são comuns.

Segundo os autores, o lucro advindo do livro será doado integralmente ao instituto Ayrton Senna e ao Projeto Cesta de Três. A primeira organização, administrada por Viviane Senna, irmã do lendário piloto brasileiro, ajuda a formar professores, gestores e pesquisadores e a preparar crianças e jovens. A segunda, criada pelas irmãs e ex-atletas Cintia, Helen e Silvia, é uma iniciativa que usa o basquete como agente de transformação social. A primeira versão do livro movimentou mais de R$ 5 milhões no segmento editorial.