Após sair do BBB23, Cara de Sapato se declara para Amanda: Meu porto seguro

20/03/2023 | 10:10



Antônio Cara de Sapato usou as redes sociais para falar da amizade que criou com Amanda no BBB23. No último domingo, dia 19, o atleta compartilhou um clique de uma tag com o nome da sister, que ela mesmo colocou na mala do amigo assim que ele deixou a casa.

Na legenda, ele escreveu:

Amandinha colocou a tag dela na minha mala. Quando a gente entrou na casa, nessa dinâmica que obrigava a ficar conectado 24 horas por dia com uma pessoa que eu não conhecia, eu não imaginava como a amizade dela ia ser importante para mim e se tornaria meu porto seguro. Sou muito grato por ter tido ela como parceira lá dentro.

Um pouco antes, Sapato mostrou os presentes que recebeu de fãs e admiradores desde sua saída do BBB. Vale lembrar que o brother foi expulso do programa, acusado de ter importunado sexualmente a participante Dania Mendez, que veio para o Brasil devido a parceria do reality com La Casa dos Famosos.

Ainda no final de semana, Sapato fez um pronunciamento oficial sobre o caso e pediu desculpas para a sister. No comunicado, ele afirmou que não percebeu que estava passando dos limites durante a festa do líder. MC Guimê também foi expulso do programa por situações similares com a mesma participante.