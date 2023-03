Alcaraz ultrapassa Djokovic, mas precisa de título em Miami para seguir no topo

20/03/2023 | 10:02



O título do Masters 1000 de Indian Wells conquistado no domingo, com triunfo sobre o russo Daniil Medvedev, devolveu o espanhol Carlos Alcaraz ao posto de número 1 do mundo no tênis masculino. A retomada da liderança, até então ocupada pelo sérvio Novak Djokovic, foi consolidada nesta segunda-feira, quando a ATP divulgou a nova atualização do ranking. Em duas semanas, contudo, o fenômeno de 19 anos pode sair do topo caso não vença o Aberto de Miami, também de nível 1000.

"Para mim é um sonho se tornando realidade novamente", celebrou Alcaraz depois da vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 sobre Medvedev. "Obviamente, por estar à frente de grandes jogadores como Novak, eu sinto algo incrível. Devo dizer que este torneio foi simplesmente perfeito para mim", completou.

Djokovic não competiu em Indian Wells por causa de sua resistência em tomar a vacina contra a covid-19, situação que vem lhe causando problemas desde o ano passado. Turistas sem comprovante de vacinação continuam impedidos de entrar nos Estados Unidos, conforme regra de emergência que seguirá vigente pelo menos até maio, por isso o sérvio não pôde viajar e ficará de fora também do torneio de Miami. Ele chegou a tentar a liberação de um visto especial, porém sem sucesso.

Apesar de ficar de fora do principal campeonato do momento, Djokovic pode voltar ao primeiro lugar sem jogar. Alcaraz é o atual campeão do Masters 1000 de Miami e, portanto, tem pontos importantes para defender. A única forma de continuar como número 1 do mundo é alcançando o bicampeonato. Caso contrário, perderá a posição para o sérvio.

Na atualização desta segunda-feira, o top 10 teve outras mudanças. Daniil Medvedev subiu para o quinto lugar e Felix Auger-Aliassime ganhou quatro posições para ficar em sexto. Hubert Hurcacz, por sua vez, saiu de 11ª para nono, enquanto Taylor Fritz perdeu cinco posições, caindo para décimo. Rafael Nadal é o 13º. Melhor brasileiro do ranking, Thiago Monteiro é o 81º colocado, após perder três posições. No ranking de duplistas, o Brasil tem Rafael Matos como número 26 e Marcelo Melo em 40º.

WTA

Entre as mulheres, o top 3 permaneceu intocável, com Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Jessica Pegula nas três primeiras colocações. O maior salto dentro do Top 10 foi da casaque Elena Rybakina, que subiu do décimo para o terceiro lugar do ranking da WTA depois de vencer o torneio de Indian Welles com uma campanha incrível. Para erguer a taça, bateu Swiatek nas semifinais e superou Sabalenka na grande decisão.

A brasileira Beatriz Haddad Maia, eliminada na segunda fase de Indian Wells por Emma Raducanu, caiu uma colocação e agora é a número 14 do mundo. Depois dela, a melhor brasileira é Laura Pigossi, em 102º. Com duplista, Bia ganhou cinco posições após ser vice-campeã no Masters 1000 americano e agora é a 21ª, um pouco acima de Luisa Stefani, 28ª.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.420 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 7.160

3º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.770

4º - Casper Ruud (NOR), 5.560

5º - Daniil Medvedev (RUS), 4.330

6º - Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.415

7º - Andrey Rublev (RUS), 3.390

8º - Holger Rune (DIN), 3.325

9º - Hubert Hurkacz (POL), 3.065

10º - Taylor Fritz (EUA), 2.975

Confira o Top 10 do ranking feminino:

1ª - Iga Swiatek (POL), 9.975 pontos

2ª - Aryna Sabelenka (BLR), 6.740

3ª - Jessica Pegula (EUA), 5.605

4ª - Caroline Garcia (FRA), 4.990

5ª - Ons Jabeur (TUN), 6.976

6ª - Coco Gauf (EUA), 4.401

7ª - Elena Rybakina (CAS), 3.720

8ª - Daria Kasatkina (RUS), 3.375

9ª - Belinda Bencic (SUI), 3.360

10ª - Maria Sakkari (GRE), 3.191