Dólar fica volátil com exterior, mas retoma alta antes de Fed, Copom e arcabouço

O dólar está volátil na manhã desta segunda-feira, 20, após subir 0,58% na sexta-feira, encerrando a semana com valorização de 1,19%. Hoje, a moeda norte-americana iniciou os negócios em alta, já caiu e retomou sinal positivo no mercado à vista.

Investidores olham a piora do IPCA no boletim Focus e também acompanham o sinal positivo do dólar ante peso mexicano e peso chileno em meio cautela com o setor bancário americano e europeu e decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Banco da Inglaterra e Copom, no Brasil no radar.

O mercado local está em compasso de espera esta semana também pelo arcabouço fiscal, que está nas mãos do presidente Lula e deve ser apresentado até sexta-feira, quando ele viaja à China.

A mediana das projeções de IPCA para 2023 passou de 5,96% para 5,95% no Boletim Focus do Banco Central. A estimativa para IPCA para 2024 subiu de 4,02% para 4,11%; para 2025 avançou de 3,80% para 3,90%; para 2026 foi de 3,79% para 4,00%.

No exterior, os retornos dos Treasuries seguem em baixa e a moeda americana recua ante divisas rivais com dúvidas se o Fed fará aumento de 25 PB ou vai manter inalterado os juros nesta semana. O euro e a libra avançam frente o dólar, após a elevação de 50 (pontos-base) pb de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) na semana passada, desaceleração da inflação ao produtor na Alemanha, compra do Credit Suisse pelo UBS e a ação do Fed ao lado de cinco bancos centrais para socorrer o setor bancário nos EUA e Europa.

Às 9h45, o dólar à vista subia 0,16%, a R$ 5,2788. O dólar abril recuava 0,08%, a R$ 5,2910, com ajustes ao fechamento anterior.